POL-HH: 190411-3. Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Hamburg-Rissen

Tatzeit: 10.04.2019, 10:30 Uhr bis 16:10 Uhr Tatort: Hamburg-Rissen, Hasenwinkel

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, nachdem am gestrigen Tag drei bislang unbekannte Frauen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Rissen eingebrochen sein sollen. Die weiteren Ermittlungen führt die Fachdienststelle zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität (LKA 19/Castle).

Nach den bisherigen Erkenntnissen stehen drei Frauen im Verdacht, sich im Verlauf des gestrigen Tages gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Rissen verschafft zu haben. Ein Zeuge bemerkte, wie sich drei Frauen von dem Haus entfernten.

Im weiteren Verlauf stellten Beamte des örtlich zuständigen Polizeikommissariates (PK 26) fest, dass aus der Wohnung, die sich beim Eintreffen der Beamten in einem stark durchwühlten Zustand befand, ein Tresor mit unter anderem hochwertigem Schmuck sowie weitere Gegenstände gestohlen waren.

Bisherige sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der drei Tatverdächtigen. Diese werden wie folgt beschrieben:

- weiblich - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkle Haare - eine Frau soll einen Rucksack mitgeführt haben - eine Frau trug eine Sonnenbrille

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Identifizierung der Personen führen oder Angaben zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

