POL-HH: 190410-1. Drei vorläufige Festnahmen nach Rotlichtverstoß, Fahren unter Drogeneinfluss sowie Drogenbesitzes in Hamburg-Altona-Nord

Tatzeit: 09.04.2019, 20:25 Uhr Tatort: Hamburg-Altona-Nord, Koldingstraße

Die Polizei hat gestern Abend einen Mann (25)und zwei Frauen (22, 25) deutscher Staatsangehörigkeit wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Drogenbesitzes vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt der Rauschgiftermittlungsdienst (LKA 68).

Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge fuhr der 25-Jährige mit seinem Pkw (Daimler A-Klasse) gestern Abend zusammen mit der 25-jährigen Beifahrerin und einer 22-jährigen Mitfahrerin an der Kreuzung Kieler Straße/Stresemannstraße über Rotlicht. Die Besatzung eines in der Nähe befindlichen Funkstreifenwagens der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) beabsichtigte daraufhin den Fahrer des Pkw anzuhalten und zu überprüfen, als der Fahrer unvermittelt beschleunigte und versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Plötzlich bog das Fahrzeug in die Koldingstraße ab, wo es mit einer Vollbremsung zum stehen kam. Die Beifahrerin sprang aus dem Pkw und flüchtete zu Fuß weiter in Richtung Düppelstraße.

Durch die Besatzung des Funkstreifenwagens konnten der Fahrer und die 22-Jährige am Pkw angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum bei dem Fahrer, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Zwischenzeitlich kam die 26-Jährige zum Fahrzeug zurück. Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten eine größere Menge Amphetamine fest. Daraufhin wurde ein Drogenspürhund angefordert und das Fahrzeug nach möglichen weiteren Betäubungsmitteln durchsucht. Drogenspürhund "BELA" spürte rund 100 Tabletten (mutmaßlich Ecstasy) in dem Daimler auf.

Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Maßnahmen sowie die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

