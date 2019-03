Polizei Hamburg

POL-HH: 190319-3. Drei vorläufige Festnahmen nach Baucontaineraufbruch in Hamburg-Stellingen

Tatzeit: 18.03.2019, 21:00 Uhr Tatort: Hamburg-Stellingen, Ernst-Horn-Straße

Beamte des Polizeikommissariats 27 haben in der vergangenen Nacht drei Polen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Baucontainer aufgebrochen zu haben. Zwei Tatverdächtige wurden durch den Kriminaldauerdienst zugeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Zeuge (39) drei Männer dabei beobachtet, wie sie einen Baucontainer vor einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Horn-Straße aufgebrochen hatten. Er verständigte umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Zivilfahnder konnten die drei Tatverdächtigen (27, 29, 37) noch vor Ort antreffen. Während die vorläufige Festnahme ausgesprochen wurde, flüchtete der 27- jährige Mann hinter eine Häuserzeile. Dort konnte er wenig später ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Eine aus dem aufgebrochenen Container entwendete Bohrmaschine lag auf einem Rasen in unmittelbarer Nähe. In einem am Tatort geparkten VW-Bus, der dem 37-jährigen Tatverdächtigen als Halter zugeordnet werden konnte, befanden sich weitere Werkzeuge aus dem Container.

Die drei Männer wurden für weitere Ermittlungen und zur Übergabe an den Kriminaldauerdienst (LKA 26) zum Polizeikommissariat 27 gebracht.

Alle drei wurden nach kriminalpolizeilichen Maßnahme erkennungsdienstlich behandelt. Während der 37-Jährige, dessen VW-Bus sichergestellt wurde, mangels Haftgründen entlassenen wurde, wurden der 27- und 29-Jährige der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

Das für die Region Eimsbüttel zuständige Einbruchsdezernat (LKA 132) hat die Ermittlungen übernommen.

