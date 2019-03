Polizei Hamburg

POL-HH: 190319-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Seniorin in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.03.2019, 11:25 Uhr Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Schweriner Straße

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, nachdem gestern Mittag eine 73-Jährige in einem Geschäft ihres Bargeldes beraubt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154).

Nach dem bisherigen Stand der Erkenntnisse wartete die Geschädigte in der Schlange an der Kasse, als ihr eine unbekannte Frau in die Handtasche griff und einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag entwendete. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach die Tatverdächtige an. Diese setzte sich unvermittelt zur Wehr, so dass es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam. Im weiteren Verlauf konnte die Tatverdächtige in unbekannte Richtung aus dem Geschäft flüchten.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Polizeibeamten und Funkstreifenwagen führte bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen.

Die Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

- weiblich - ca. 20 Jahre alt - ca. 160cm groß - dunkle Haare - zierliche Figur - bekleidet mit einer hellblauen Fellweste

Zeugen, die Hinweise geben können, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

Insbesondere bittet die Polizei die aufmerksame Zeugin, die einschritt und die Tatverdächtige in dem Geschäft ansprach, sich bei der Polizei zu melden.

Jo.

