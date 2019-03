POL-HH: 190318-2. Zwei Zuführungen nach Wohnungseinbruch in Hamburg-Farmsen-Berne

Polizei Hamburg

Tatzeit: 17.03.2019, 09:40 Uhr Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Volzekenweg

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die in eine Wohnung in Hamburg-Farmsen-Berne eingebrochen sein sollen. Die weiteren Ermittlungen führt das örtlich zuständige Einbruchsdezernat der Region Wandsbek (LKA 152).

Nach dem bisherigen Stand der Erkenntnisse befand sich die 92-jährige Bewohnerin einer Wohnung im Volzekenweg in den frühen Sonntagmorgenstunden im Wohnzimmer, als sie verdächtige Geräusche aus dem Schlafzimmer hörte. Daraufhin schaute sie nach, was die Geräusche verursacht haben könnte und traf zwei unbekannte Männer im Schlafzimmer an. Von der Seniorin überrascht, flüchteten die beiden Männer durch das Fenster in unbekannte Richtung.

Die 92-Jährige verständigte unverzüglich die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Ergreifung von zwei Tatverdächtigen im nahen Umfeld des Tatortes. Bei den Männern handelt es sich um einen 19-jährigen Marokkaner und einen 43-jährigen Algerier.

Polizeibeamte des örtlich zuständigen Polizeikommissariates (PK 38) nahmen beide Männer vorläufig fest. Sie führten tatrelevante Gegenstände mit sich, unter anderem ein Schmuckkästchen und div. Schmuck, die zweifelsfrei dem Einbruch in die Wohnung der 92-jährigen Geschädigten zugeordnet werden konnten.

Die Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

