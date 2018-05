POL-HH: 180504-3. Gewerbsmäßiger Ladendieb auf dem Hamburger Flughafen verhaftet und umfangreiches Diebesgut sichergestellt

1 weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots) - Zeit: 03.05.2018, 05:40 Uhr Ort: Hamburg-Fuhlsbüttel, Flughafen, Flughafenstraße

Beamte des Polizeikommissariats 343 (Außenstelle Flughafen) verhafteten gestern in den frühen Morgenstunden einen 33-jährigen Algerier, der wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl in 13 Fällen zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Ermittlungen führt der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats 343.

Den Beamten der Ermittlungsgruppe lagen Hinweise vor, dass der wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls gesuchte 33-Jährige beabsichtigte, über den Hamburger Flughafen nach Algerien zu reisen.

Die Beamten trafen gestern in den frühen Morgenstunden den 33-Jährigen am Gate an und verhafteten ihn.

Seine zehn aufgegebenen Gepäckstücke wurden daraufhin aus dem Flugzeug ausgeladen und an der Außenstelle Flughafen durchsucht. In diesen befanden sich neuwertige Kleidungsstücke mit Preisetiketten sowie hochwertige Kosmetik- und Technikartikel im Gesamtwarenwert von ca. 30.000 Euro.

Außerdem führte der 33-Jährige 14.600 Euro Bargeld mit. Das Bargeld und die Waren wurden sichergestellt.

Anschließend wurde ein durch die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkter Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Beschuldigten in Hamburg-Billstedt vollstreckt. Hier konnten weitere Beweismittel sowie ein gefälschter französischer Reisepass aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen des Polizeikommissariats 343 dauern an.

