POL-HH: 180226-3. Hinweis auf zwei Fälle aus Hamburg in der Sendung "Aktenzeichen XY" am 28.02.2018

Hamburg (ots) - Am Mittwoch, 28.02.2018, 20:15 Uhr, wird vom ZDF die Sendung "Aktenzeichen XY.........ungelöst" ausgestrahlt. Unter anderem werden auch zwei Hamburger Fälle vorgestellt. Zwei Ermittlerinnen des LKA 41 (Mordkommission Hamburg) und des LKA 44 (Kommissionsermittlungen) stellen die Fälle im Studio persönlich vor.

Fall 1) Leichenteile in Hamburger Gewässern

Zwischen dem 01.08.2017 und 03.08.2017 wurde die 48-jährige Prostituierte Maria A. getötet. Maria A. wurde zuletzt am Dienstag, den 01.08.2017, gegen 14:00 Uhr auf dem Hansaplatz in Hamburg-St. Georg in Begleitung eines Mannes gesehen.

Teile des Leichnams wurden zwischen dem 03.08.2017 und dem 16.08.2017 in verschiedenen Gewässern in Hamburg aufgefunden.

Für die Ermittler sind Hinweise zu den Umständen des Verschwindens am 01.08.2017 aus Hamburg-St. Georg sowie zu Auffälligkeiten an den Auffindeorten der Leichenteile (Hamburg-Bilbrook, Hamburg-Winterhude, Hamburg-Rothenburgsort, Hamburg-Horn) von besonderem Interesse. Auch werden abendliche Nutzer der Parkplätze Anleger Wittenbergen sowie Leuchtfeuerstieg (Baustelle) gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Fall 2) Überfall auf die Hamburger Sparkasse (Haspa) Holstenstraße

Am 12.01.2017, um 17:53 Uhr, überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Haspa-Filiale in der Holstenstraße. Der Täter trat an den Kassenschalter, bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Bei der Übernahme des Geldes legte er die Waffe kurz aus der Hand. Unmittelbar danach ergriff er die Waffe jedoch wieder und gab einen Schuss auf einen 45-jährigen Angestellten ab. Die Tat wird als versuchter Mord gewertet. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung des Bahnhofs Holstenstraße. Möglicherweise handelt es sich bei ihm um denselben Täter, der bereits am 29.12.2011 die Haspa Neuer Steinweg in Hamburg überfallen und Bargeld erbeutet hat.

Die Hamburger Sparkasse hat eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgesetzt.

