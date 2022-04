Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Zeuge nach Einbruch in Leergutlager gesucht!

Bredstedt (ots)

In Bredstedt kam es am vergangenen Wochenende zu Einbrüchen in einen Leergutcontainer eines Supermarktes in der Eisenbahnstraße. Gestohlen wurde Leergut im Wert von über 200 Euro. Über 60 Kisten wurden entwendet.

Ein Zeuge der Tat wandte sich am Montagmorgen (25.04.22) an eine Angestellte des Marktes und teilte mit, dass er die Taten beobachtet habe. Der Mann verließ den Markt aber sofort wieder, ohne nähere Angaben zu machen oder seine Personalien zu hinterlassen.

Dieser Mann, sowie weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bredstedt zu melden (Tel.: 04671-4044900 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell