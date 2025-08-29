Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hundebesitzer gefunden
Bergisch Gladbach (ots)
Am Freitagmittag berichteten wir über einen herrenlosen Welpen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6106766
Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass sich der Besitzer des Welpen gemeldet hat. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei der Suche nach dem Besitzer.
