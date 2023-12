Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - iPads und Bargeld bei Einbruch in Biesfelder Grundschule entwendet

Kürten (ots)

Bereits am Freitagmorgen (15.12.) ist der Polizei Rhein-Berg ein weiterer Einbruch in eine Grundschule gemeldet worden. Dieses Mal war eine Grundschule in der Neuensaaler Straße in Biesfeld betroffen.

Am Vorabend (14.12.) gegen 20:00 Uhr war zuletzt eine berechtigte Personengruppe in der Schule. Am Morgen gegen 07:00 Uhr fiel einem Verantwortlichen des Gebäudes der Einbruch auf, so dass die Tat in der Nacht passiert sein muss.

Offenbar hatten sich Unbekannte über ein Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zum Objekt verschafft. Im Inneren hebelten sie mehrere Bürotüren, Schränke sowie einen Tresor auf. Aus dem Tresor entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld und aus zwei Räumen der Schule entwendeten sie insgesamt rund 60 iPads mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern. Wer Täterhinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

