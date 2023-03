Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Polizei bittet um Mithilfe - Vermisstensuche nach 63-jährigem Rösrather

Rösrath (ots)

Seit Anfang Februar wird der 63-jährige Tadeusz A. aus Rösrath vermisst. Zuletzt wurde er am 08.02. durch seinen Mitbewohner gesehen, als er seine Wohnanschrift in Rösrath fußläufig in Richtung Stadtmitte verließ. Auch zu seiner in Polen lebenden Familie sowie seinem Arbeitgeber hatte der 63-Jährige täglichen Kontakt, bis dieser Anfang Februar plötzlich abbrach.

Tadeusz A. ist circa 1,66m groß, hat blonde Haare und blaue Augen. Zuletzt war er mit einer marineblauen Hose, einer dünnen Frühlingsjacke unbekannter Farbe und einem blauen Rucksack bekleidet. Zudem trägt der 63-Jährige eine Brille sowie einen Schnäuzer.

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/100249

Aktuell gibt es keinerlei Anhaltspunkte bezüglich des Aufenthaltsortes des Vermissten. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 oder dem kostenlosen Notruf 110 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell