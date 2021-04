Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Kiosk

Leichlingen (ots)

In der Nacht auf Freitag (09.04.) brachen unbekannte Täter gegen 02:45 Uhr in ein Kiosk in der Schillerstraße ein und entwendeten Zigaretten und Bargeld aus dem Kassenbereich. Die Höhe der Beute steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest; die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

