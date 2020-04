Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Versuchter Einbruch in Neuensaal

Kürten (ots)

Das Tor zu einer Lagerhalle ist versucht worden aufzuhebeln.

Nachmittags gegen 16:00 Uhr hatte der Geschädigte am Montag (20.04.) seine Lagerhalle an der B506 in Neuensaal verschlossen verlassen. Ein Mitarbeiter verständigte ihn gestern Morgen (21.04.) gegen 06:00 Uhr, dass das Tor zur Lagerhalle beschädigt sei. Tatsächlich hatten Unbekannte versucht, das Tor aufzuhebeln. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

