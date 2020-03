Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Linksabbieger übersieht Gegenverkehr

Rösrath (ots)

Am Montag (09.03.), um 13:24 Uhr, ereignete sich auf der Bensberger Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einem Verletzten.

Ein 65-jähriger Rösrather befuhr mit seinem BMW die Bensberger Straße in Richtung Rösrath und bog nach links in den Höhenweg ab. Dabei übersah er einen entgegen kommenden Daimlerchrysler eines 19-jährigen Rösrathers, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Fahrer des Daimler wurde dabei leicht verletzt und ließ seine Verletzungen ambulant behandeln. Bei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 16.000 Euro geschätzt. (ct)

