Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Infoveranstaltung: Bachelorstudiengang Polizeikommissar*in

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (29.01.2020) findet um 16:00 Uhr im Polizeidienstgebäude an der Hauptstraße in Bergisch Gladbach eine Infoveranstaltung zum Thema Polizeiberuf statt. Wer sich für einen der 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar zum 01.09.2021 interessiert, kann sich vor Ort umfassend beraten lassen.

Das Team der Einstellungsberatung wird die Bewerbungsvoraussetzungen für den nächstmöglichen Studienbeginn erläutern, den Studiengang im Detail darstellen und die späteren Einsatzmöglichkeiten bei der Polizei NRW erklären. In diesem Rahmen können natürlich auch persönliche Fragen besprochen und erforderliche Beglaubigungen für die Bewerbungsunterlagen vorgenommen werden.

Weitere Informationen auch unter www.genau-mein-fall.de oder peter.tilmans@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell