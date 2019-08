Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rasenmäher gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.08.) verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 07:50 Uhr Zugang zu einem Baumarkt in der Jakobstraße und entwendeten diverse Mähroboter. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell