Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Weiterer Ermittlungserfolg zur Einbruchsserie in Schulen und Kindergräten

Bergisch Gladbach (ots)

Ein aufmerksamer Bürger hat drei weitere Jugendliche bei einem Einbruchsversuch in einen Kindergarten beobachtet und rechtzeitig die Polizei informiert.

Wie wir bereits berichtet haben, hatten die Ermittler der Kriminalpolizei in Bergisch Gladbach im Laufe der Woche einen Ermittlungserfolg zu einer Serie von über 30 Einbrüchen in Schulen und Kindergärten. Drei ortsansässige Jugendliche konnten für eine Reihe der Taten verantwortlich gemacht werden.

Am Mittwochabend (05.06.) gegen 18.30 Uhr wurden drei weitere Jugendliche aus Bergisch Gladbach von einem aufmerksamen Zeugen in Paffrath bei dem Versuch, in einen Kindergarten an der Straße Pannenberg einzubrechen, beobachtet. Die umgehend vor Ort eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte die jungen Einbrecher noch samt ihrem Tatwerkzeug, einer Brechstange, dingfest machen.

Wie die Ermittler bereits im Vorfeld vermutet hatten, handelt es sich bei den Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren, die alle aus Bergisch Gladbach stammen, um Mitglieder derselben Tätergruppe. Die umfangreichen Ermittlungen dauern weiter an. (gb)

