Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Kürten - Golfclubs im Visier

Bergisch Gladbach/Kürten (ots)

Gleich zwei Einbrüche in Golfanlagen beschäftigen momentan die Polizei. In der Nacht auf Mittwoch (05.06) kam es zu einem Einbruch in eine Golfanlage in Bergisch Gladbach. Ein weiterer Vorfall ereignete sich vom 03. auf den 04.06. in einem Golffachgeschäft in Kürten.

In der Golfplatzstraße verschafften sich vermutlich zwei unbekannte Täter gegen 2:00 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten einer Golfanlage. Die Täter überwanden zunächst einen Sandhügel auf der Rückseite des Gerätehauses und öffneten mit Gewalt ein Oberlicht, um in die Halle zu gelangen. Augenscheinlich wurde eine Bürotür mithilfe eines Radschlüssels aufgehebelt und mehrere Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend entwendeten die Täter eine Spitzhacke aus der Halle und zerstörten damit die Fensterverglasung des etwa hundert Meter entfernten Clubhauses. Im Clubhaus durchsuchten die Täter die Rezeption sowie ein weiteres Büro nach Wertgegenständen. Die Tatbeute war zum Zeitpunkt der polizeilichen Aufnahme noch unbekannt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (04.06.) gelangte ein unbekannter Täter durch Hebeln in ein Golffachgeschäft am Johannesberg in Kürten und entwendete einen Kasseneinsatz. Durch eine Verbindung mit dem Fachgeschäft gelangte der Täter anschließend in das Sekretariat und hebelte eine Schranktür auf. Der Täter erbeutete eine geringe Menge Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

