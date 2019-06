Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Spielhalle: Täter ohne Beute geflüchtet

Bergisch Gladbach (ots)

Gegen 5:00 Uhr wurden die Beamten per Alarmauslösung zur Spielhalle in der oberen Hauptstraße gerufen. Die Einsatzkräfte fanden zwei eingeschlagene Scheiben sowie Schuhabdrücke auf einem Wandteppich vor. Außerdem wurden mehrere Billardqueues sowie eine Staffelei umgeworfen.

Nach Vernehmung des Geschädigten und Zeugen sowie nach Einsichtnahme des Videomaterials zeichnet sich folgender Tathergang: Der Täter schlug eine Scheibe an der Buchmühlenstraße ein und versuchte vergeblich, in den Gastraum zu gelangen. Als dies nicht gelang, zerstörte er eine weitere Schaufensterscheibe an der Hauptstraße und kletterte über eine Trennwand in den Innenraum. Der Täter begab sich anschließend sofort zum Kassenbereich, ergriff jedoch nach wenigen Sekunden aufgrund der Alarmauslösung ohne Beute die Flucht.

Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um eine männliche Person von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug der Täter ein dunkles Oberteil und eine helle Kapuze. Strafanzeige wurde erstattet. Die Polizei RheinBerg sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (ma)

