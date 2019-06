Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Bus fuhr auf Kraftrad

Wermelskirchen (ots)

Bei der Kollision mit einem Kraftomnibus gestern (03.06.) auf der Telegrafenstraße hat sich ein BMW-Fahrer leicht verletzt.

Da Fußgänger gegen 16.00 Uhr die Fahrbahn wechseln wollten, stoppte eine 29-jährige Renault-Fahrerin aus Wermelskirchen ihr Fahrzeug ab. Der Krad-Fahrer dahinter hielt daraufhin ebenfalls an. Kurz darauf spürte er plötzlich einen Schlag von hinten. Der 24-jährige Fahrer eines Busses war mit etwa 20 km/h aufgefahren. Die Kraft des Aufpralls schob den 19-Jährigen auf seinem Zweirad auf den Renault Megane. Der Wermelskirchener konnte jedoch einen Sturz vermeiden und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Betroffenen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Das Kraftrad musste abgeschleppt werden. (gb)

