POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher scheitern an Zusatzsicherungen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.05.) sind Einbrecher bei einer Wohnungstür in Bensberg gescheitert.

Die Geschädigte verließ um 12.00 Uhr ihre Wohnung auf der Reginharstraße. Als sie gegen 16.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie frische Beschädigungen an ihrer Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus. Die Täter hatten offensichtlich versucht, die Tür im Schlossbereich aufzubrechen. Vermutlich scheiterten sie aber, weil an der Tür zusätzliche Pilzkopfverriegelungen verbaut waren.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in den frühen Nachmittagsstunden verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

