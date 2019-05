Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Kindergarten

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in eine Kindertagestätte in Gronau eingebrochen.

In der Zeit von Dienstag 18.00 Uhr bis gestern (08.05.) 07.00 Uhr gelangten der/die Täter auf unbekannte Weise über den Metallzaun und hebelten eine Notausgangstür eines Kindergartens an der Mülheimer Straße auf. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie mehrere Schränke sowie Schubläden und brachen eine weitere Tür auf. Aus dem Personalraum entwendeten die Täter schließlich etwas Bargeld. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter 02202 205-0 entgegen. (shb)

