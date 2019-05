Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Mit Abfallbehälter Glasscheibe geschlagen

Leichlingen (ots)

Einbrecher haben letzte Nacht (07.05., gegen 02.15 Uhr) eine Fensterscheibe eines Kiosks in einem Supermarkt an der Reusrather Straße / Trompete eingeschlagen.

Die Täter zerstörten mit einem vor dem Eingang stehenden Müllbehälter einen Teil der Scheibe des Gebäudes eines Supermarktes, in dem sich ein Kiosk befindet. So gelangten die Diebe in das Verkaufslokal. Dort machten sie sich über Tabakregale und -schränke her und hebelten diese teilweise auf. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei Tatortaufnahme noch nicht gesagt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht etwas bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

