Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Senior vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Bild-Infos

Download

Leichlingen (ots)

In Leichlingen wird seit gestern (02.05.) der 88-jährige Günther K. vermisst.

Der Gesuchte wurde letztmalig am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr in dem Wohnheim Hasensprung gesehen. Der 88-Jährige ist stark dement. In Anbetracht der niedrigen Nachttemperaturen ist zudem eine akute Gesundheitsgefährdung zu befürchten. Der Vermisste ist circa 170 cm groß, hat eine Glatze und eine große Nase und ist Brillenträger.

Herr K. hat Bezüge zum Stadtpark, der Umgebung des Blütenbades und zur Lessingstraße. Wer den Vermissten sieht, wird gebeten sofort den kostenfreien Notruf 110 zu wählen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 entgegen. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell