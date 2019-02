Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Motorrad-Fahrer durschlägt Heckscheibe

Leichlingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Junkerholz ist am Sonntag ein Motorrad-Fahrer schwer verletzt worden.

Am Sonntagnachmittag (24.02.) staute sich gegen 16.00 Uhr der Verkehr auf der L294 in Fahrtrichtung Witzhelden, weil ein Traktor nach links in die Straße Junkersholz abbiegen wollte. Ein 56-jähriger Düsseldorfer, der mit seinem Motorrad ebenfalls aus Leichlingen kommend, in Richtung Witzhelden unterwegs war, übersah den Rückstau. Laut Zeugenaussagen fuhr er ungebremst auf einen stehenden Nissan Qashqai auf und schlug mit dem Kopf in die Heckscheibe ein.

Ersthelfer befreiten den schwerverletzten Düsseldorfer aus dem Kofferraum des Nissans. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Leverkusen gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad von BMW musste abgeschleppt werden. Die L294 wurde zur Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt.(shb)

