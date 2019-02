Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Unfall bei tiefstehender Sonne

Overath (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Haus Thal ist am späten Sonntagnachmittag (24.02.) eine 24-Jährige verletzt worden.

Die Overatherin war gegen 16.40 Uhr mit ihrem Seat auf der Landstraße von Immekeppel in Richtung Obersteeg unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 18-jähriger Overather mit seinem Pick-Up von Mazda von der untergeordneten Straße Brodhausen nach links in Richtung Immekeppel abbiegen. Er hielt zunächst an der Einmündung an und fuhr los, als die Straße vermeintlich frei war. Dabei kam es zum Unfall mit dem von links kommenden Seat. Möglicherweise war die tief stehende Sonne mit ursächlich, dass er den Seat übersehen hat.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Seat-Fahrerin leichte Verletzungen und wollte selbstständig zum Arzt gehen. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Der Seat musste abgeschleppt werden. (rb)

