POL-RBK: Burscheid - Bargeld aus Tresor und Trinkgeldkasse gestohlen

Burscheid (ots) - In der Nacht von Dienstag (04.12.) auf Mittwoch (05.12.) sind Unbekannte in eine Waschanlage an der Straße Massiefen eingebrochen.

Die Täter schlugen zunächst die Plastikscheibe des Rolltores ein und anschließend die doppelverglaste Brandschutzscheibe des Büros. Hier stahlen sie die Trinkgelder der Mitarbeiter. Danach brachen sie den Tresor auf, in dem die Tageseinnahmen und das Wechselgeld lagerten. Mit der Beute flüchteten die Diebe vermutlich wieder durch das zerstörte Rolltor.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

