POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrsrowdy verursacht Unfall und flüchtet

Bergisch Gladbach (ots) - Bereits am letzten Dienstag (20.11.) hat ein Van in Schildgen einen Unfall mit Sachschaden verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Am Vormittag gegen 11.00 Uhr war eine 82-jährige Audi-Fahrerin auf der Altenberger-Dom-Straße in Richtung Odenthal unterwegs. Im Ortszentrum von Schildgen wollte sie nach links auf den Schlagbaumweg abzubiegen. Deshalb ordnete sie sich vor der Fußgängerampel zur Fahrbahnmitte ein. Vor der roten Ampel wartete gleichzeitig ein Auto ganz rechts.

Beim Anfahren "quetschte" sich von hinten kommend ein dunkelbrauner Van zwischen dem Audi und dem Auto am rechten Fahrbahnrand hindurch. Dabei kam es zum Unfall mit dem Audi, wobei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Die Seniorin hielt auf dem Schlagbaumweg an und ging die wenigen Schritte zurück zur Unfallstelle. Der Van war jedoch in Richtung Voiswinkeler Straße/Leverkusener Straße weggefahren, ohne Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Van machen können. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

