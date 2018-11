POL-RBK: Bergisch Gladbach - Tankstelle in Frankenforst überfallen

Bergisch Gladbach (ots) - Zwei Unbekannte haben gestern (20.11.) gegen 22.35 Uhr eine Tankstelle an der Kölner Straße überfallen und Bargeld sowie Zigaretten erbeutet.

Die Männer haben gestern Abend zu zweit den Verkaufsraum der Tankstelle betreten. Einer schritt sofort auf den Tresen zu, während der andere am Eingang stehen blieb.

Mit ruhiger Stimme und unter Vorhalt einer Waffe forderte der Mann in akzentfreiem Deutsch die Angestellte am Tresen auf, zur Seite zu treten. Dieser Aufforderung kam die junge Frau nach. Daraufhin bediente sich der Täter aus der Kasse und im Zigarettenregal. Anschließend flüchteten beide Täter über die Kölner Straße in den Neuenweg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatten eine schlanke Statur und wirkten äußerlich insgesamt südländisch.

Der Mann am Tresen war etwa 165 cm bis 170 cm groß. Er hatte einen dunklen Teint und dunkle Augen. Maskiert war er mit einem schwarzen Tuch und einer schwarzen Kapuze. Er trug eine mittelgraue Winterjacke mit aufgesetzten Knopftaschen im Brustbereich und Schulterklappen, sowie eine schwarze Jogginghose. An den Händen hatte der Mann blaue Einmalhandschuhe.

Der zweite Täter war etwa 1,70 cm groß und hatte ebenfalls einen dunklen Teint. Er war auch mit einem schwarzen Tuch maskiert, sowie mit einer Kapuze. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarz gesteppten Jacke mit blauem Reißverschluss und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle.

Die Polizei hofft auf Zeugen. Wer hat die Täter vor oder nach der Tat gesehen? War in Tatortnähe ein unbekanntes Fahrzeug aufgefallen? Wer hat die Täter flüchten sehen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

