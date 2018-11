POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unfallflucht im Driescher Kreisel

Bergisch Gladbach (ots) - Ein blauer Opel ist gestern (19.11.) am frühen Abend mit einem dunklen Auto beim Spurwechsel kollidiert. Beide Frauen haben den Unfallort nach kurzem Wortwechsel verlassen.

Die junge Opel-Fahrerin kam gegen 18.15 Uhr aus der Stationsstraße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Auf der rechten Fahrspur bildete sich aufgrund der Einfahrt eines Rettungswagens eine Fahrzeugschlange. Die Frau in dem blauen Pkw überholte diese Fahrzeuge auf der inneren Spur und beabsichtigte in die Straße An der Gohrsmühle abzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine Frau in einem dunklen Fahrzeug von der Hauptstraße in den Kreisel ein. Dabei touchierten sich beide Fahrzeuge. Es entstand leichter Sachschaden. Die Frauen stiegen aus und unterhielten sich kurz. Ohne die Personalien auszutauschen und den Sachverhalt zu klären stiegen sie wieder in ihre Fahrzeuge und fuhren davon.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall oder der zweiten Unfallbeteiligten in dem dunklen Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

