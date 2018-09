POL-RBK: Leichlingen - Führerscheine nach Unfall beschlagnahmt

Leichlingen (ots) - Eine Berufskraftfahrerin hat gestern im Überholverbot in Bremersheide überholt und touchierte beim Wiedereinscheren einen VW Golf. Erst in Burscheid konnte der Golffahrer die Unfallfahrerin stoppen und die Polizei hinzurufen.

Gegen 15.00 Uhr waren am Montag (10.09.) ein VW Golf-Fahrer aus Leichlingen und eine Fahrerin eines Fahrdienstes für Schwerbehinderte auf der L294 aus Leichlingen in Richtung Witzhelden unterwegs. In Höhe der Einmündung Diepenthal überholte die 49-jährige Monheimerin den Golf über eine Sperrfläche hinweg. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie wieder einscheren. Obwohl der Golf-Fahrer (48J.) noch Richtung Grünstreifen auswich, touchierte der Renault den Golf. Die 49-Jährige fuhr nach der Kollision einfach weiter. Als der Leichlinger Autofahrer die Monheimerin in Burscheid an der Kreuzung Nagelsbaum zur Rede stellte, zeigte sich die Berufskraftfahrerin uneinsichtig. Die Polizei nahm schließlich den Unfall auf. Ergebnis: Eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mit Unfallflucht. Ein Richter ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins und des Führerschein zur Fahrgastbeförderung der Monheimern an. Für sie endete die Fahrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. (shb)

