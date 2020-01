Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Allgemeine Verkehrskontrollen der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg auf den Bundesautobahnen 27,28 und 29 durchgeführt +++ Teils erhebliche Mängel festgestellt +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 16. Januar 2020, hat die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg Verkehrskontrollen auf den Bundesautobahnen 27, 28 und 29 durchgeführt. Eingesetzt waren Beamte aus verschiedenen Inspektionen der Polizeidirektion Oldenburg.

Die Einsatzkräfte kontrollierten insgesamt 29 Nutzfahrzeuge, von denen 13 in Bezug auf Verkehrs- und Betriebssicherheit beanstandet wurden und folglich die Weiterfahrt untersagt wurde.

Auf der BAB 27 wurde ein tschechischer Sattelzug kontrolliert, der mit einem Überseecontainer beladen auf dem Weg in den Container-Terminal nach Bremerhaven war. Sowohl an der Sattelzugmaschine als auch am Auflieger wurden technische Mängel an den Bremsen beanstandet. Eine anschließende Begutachtung durch einen Sachverständigen ergab, dass sich sowohl der Auflieger als auch die Sattelzugmaschine in einem verkehrsunsicheren Zustand befanden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Überseecontainer musste umgeladen werden.

Ein deutscher Kleintransporter, beladen mit einem Metallteil eines Betonsilos, war auf der BAB 28, auf Höhe des Autobahnparkplatzes Bornhorster Wiesen, auf dem Weg nach Oldenburg. Weder die genutzten Spanngurte noch der Anhänger waren für das Ladungsgewicht geeignet, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Ladung musste vor Ort umgeladen werden. In beiden Fällen wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

