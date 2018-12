POL-OLD: Jens Werner übernimmt die Leitung des Polizeikommissariats Vechta +++ Polizeipräsident Johann Kühme stellt neuen Polizeichef vor

v.l.n.r.: Leitender Polizeidirektor Andreas Sagehorn, Polizeirat Jens Werner, Polizeidirektor Hendrik Vieth, Polizeipräsident Johann Kühme, Landrat Herbert Winkel Bild-Infos Download

Oldenburg (ots) - Polizeipräsident Johann Kühme übertrug am Montag, 03.12.2018, die Amtsgeschäfte als Leiter des Polizeikommissariats Vechta an den 45-jährigen Polizeirat Jens Werner.

"Es geht um die Sicherheit für 141.000 Bürgerinnen und Bürger, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Vechta mit den angegliederten Polizeistationen in zehn Gemeinden leben. Und es geht um die Verantwortung für 142 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Menschen bei Ihnen in guten Händen sind", sagte Polizeipräsident Johann Kühme bei der Amtseinführung von Herrn Werner.

Jens Werner tritt damit die Nachfolge von Polizeidirektor Hendrik Vieth an, der seit Mai dieses Jahres in der Polizeidirektion Oldenburg arbeitet und dort die Leitung des Dezernates für Kriminalitätsbekämpfung übernommen hat.

Zwischenzeitlich übernahm Erster Kriminalhauptkommissar Günter Stukenborg die Leitung des Polizeikommissariats Vechta, wofür Polizeipräsident Johann Kühme auch Herrn Stukenborg persönlich seinen Dank aussprach.

Der neue Dienststellenleiter hat in seiner polizeilichen Laufbahn unter anderem mehrere Jahre im Einsatz- und Streifendienst in Syke und Diepholz sowie in der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück gearbeitet.

Im März 2015 qualifizierte sich Jens Werner für den höheren Polizeivollzugsdienst und begann das zweijährige Masterstudium, welches er an der Deutschen Hochschule der Polizei Münster erfolgreich absolvierte.

In seiner Erstverwendung im höheren Dienst übernahm er die Verantwortung für die Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg innerhalb der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg.

Als Kommissariatsleiter ist der Polizeirat nunmehr für die Belange der Bürgerinnen und Bürger im Bereich von 812 Quadratkilometern verantwortlich. Jens Werner wird in seinem neuen Amt im Polizeikommissariat Vechta unter anderem auch für die Planung, Vorbereitung und Leitung von größeren Einsätzen zuständig sein. In diesem Zusammenhang sind insbesondere der "Dammer Carneval" und der "Stoppelmarkt" in Vechta zu erwähnen.

Rückfragen bitte an:

Patrick-Christopher Koch

Polizeidirektion Oldenburg

Pressestelle

Theodor-Tantzen-Platz 8

26122 Oldenburg

Tel.: 0441/799-1043

E-Mail: pressestelle@pd-ol.polizei.niedersachsen.de

Homepage: www.polizei-oldenburg.de

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell