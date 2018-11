POL-OLD: +++ Führungswechsel beim Polizeikommissariat Nordenham +++ Polizeipräsident Johann Kühme überträgt die Leitung an Patrick Hublitz

1 weiterer Medieninhalt

Oldenburg (ots) - Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, stellte heute (26.11.2018) im Rahmen eines offiziellen Empfangs Polizeirat Patrick Hublitz als neuen Polizeichef in Nordenham vor.

"Ich wünsche Herrn Hublitz für seine neue Aufgabe Einfühlungsvermögen, viele gute Ideen und jede Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen und bin der festen Überzeugung, dass er die gute Arbeit seiner Vorgänger weiter fortführen wird." sagte Polizeipräsident Kühme. Polizeirat Patrick Hublitz tritt damit die Nachfolge von Kriminaldirektor Arne Schmidt an, der bereits seit November 2017 Führungsaufgaben in der Polizeiinspektion Cuxhaven übernommen hatte und im August offiziell in sein Amt als Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven eingeführt wurde. Bis zu seiner Pensionierung Ende September übernahm Erster Polizeihauptkommissar Helmut Strowitzki daraufhin die Leitung des Polizeikommissariats Nordenham.

Der neue Dienststellenleiter hat in seiner polizeilichen Laufbahn unter anderem mehrere Jahre im Einsatz- und Streifendienst in Hannover gearbeitet. Durch die Übernahme von Führungsaufgaben beim Polizeikommissariat Achim, bei der Autobahnpolizei Langwedel und bei der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch qualifizierte sich Patrick Hublitz für den höheren Polizeivollzugsdienst. Nach dem Abschluss seines Masterstudiums Ende September an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster ist die Leitung des Polizeikommissariats Nordenham die erste Verwendung für Polizeirat Patrick Hublitz im höheren Dienst.

Als Kommissariatsleiter ist der Polizeirat zusammen mit über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der fast 46.000 Bürgerinnen und Bürger in Nordenham und den Gemeinden Butjadingen, Stadland und Jade zuständig. Patrick Hublitz wird in seinem neuen Amt im Polizeikommissariat Nordenham unter anderem auch für die Planung, Vorbereitung und Leitung von größeren Einsätzen zuständig sein. Ebenso ist der 37-Jährige für die Bereiche Prävention, Kriminalität und Verkehr verantwortlich. Dem neuen Polizeichef ist eine gute Zusammenarbeit sowohl mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch mit den Ansprechpartnern im kommunalen Bereich.

"Mit der Leitung des Polizeikommissariats Nordenham beginnt für mich ein neuer beruflicher Abschnitt. Ich bin sehr froh, kompetente und hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an meiner Seite zu haben. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit den örtlichen Kommunen und Institutionen. Ich werde an der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit meiner Vorgänger anknüpfen" so Patrick Hublitz nach seiner Amtseinführung.

Neben Polizeipräsident Johann Kühme und dem Inspektionsleiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Leitender Kriminaldirektor Jörn Stilke, gehörten auch Nordenhams Bürgermeister Carsten Seyfarth, Dezernent Matthias Wenholt (stellvertretend für Landrat Thomas Brückmann), sowie zahlreiche Gäste aus Politik, Feuerwehr, Technischen Hilfswerk und Polizei zu den Gratulanten. Stellvertretend für die Bürgermeisterin und die Bürgermeister begrüßte Carsten Seyfarth den Dienststellenleiter: "Ich freue mich gemeinsam mit Rat und Verwaltung unserer Stadt darauf, mit Herrn Hublitz als neuen Leiter des Polizeikommissariats die bewährte und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Stadt Nordenham mit der Nordenhamer Polizei im Interesse der Sicherheit unserer Einwohnerinnen und Einwohner fortsetzen zu können. Besonders freue ich mich über das wichtige Engagement der Polizei in unserem örtlichen Präventionsrat, das Herr Hublitz fortführen will.", so Nordenhams Bürgermeister.

