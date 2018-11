POL-OLD: +++ Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg auf der A1 und in den Polizeiinspektion Verden/Osterholz und Diepholz im Einsatz +++ Zahlreiche Mängel an 70 Fahrzeugen festgestellt +++

Oldenburg (ots) - Am Montag, 19.11.2018, von 08:30 bis 15:30 Uhr, haben 43 speziell geschulte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg Kontrollen des Güter- und Personenverkehrs durchgeführt.

Bei der Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Süd in Fahrtrichtung Bremen und in den Bereichen der Polizeiinspektionen Verden/Osterholz und Diepholz wurden insgesamt 117 Fahrzeuge in Augenschein genommen. An 70 Fahrzeugen fanden die Polizistinnen und Polizisten Mängel. Diese reichten neben allgemeinen Verstößen, von Überladung, mangelhafter Ladungssicherung über fehlende Genehmigungen bis hin zu Geschwindigkeitsverstößen. In sechs Fällen musste die Weiterfahrt bis zur Beseitigung der jeweiligen Mängel untersagt werden.

Durch die Beamten wurde auf der A1 unter anderem ein Tankfahrzeug für Heizöl kontrolliert. Der Fahrer des kennzeichnungspflichtigen Gefahrguttransporters führte nicht die erforderlichen Dokumente für den Gefahrguttransport mit. Außerdem war seine Sicherheitsausrüstung für den Gefahrguttransport nicht vollständig. Ihm fehlten zwei vorgeschriebene Warnzeichen um sein Fahrzeug im Falle einer Panne absichern zu können. Des Weiteren war unterlassen worden den Anhänger der erforderlichen Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Der 55-jährige Fahrer aus Bergisch Gladbach besaß außerdem nicht die Qualifikation zum Führen von Fahrzeugen zu gewerblichen Zwecken. Gegen den Fahrer, der gleichzeitig der Unternehmer war, wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Ein 68-jähriger Mann aus Verden fuhr mit einem Lkw mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 15 t auf der A1 von Bremen nach Cloppenburg. Der Fahrer konnte bei der Kontrolle nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Gespann vorweisen. Gegen den Halter und den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

