POL-OLD: +++ Personalveränderungen in Spitzenämtern innerhalb der Polizeidirektion Oldenburg +++

Oldenburg (ots) - In den kommenden Wochen zeichnen sich gleich mehrere Personalveränderungen in polizeilichen Spitzenfunktionen innerhalb der Polizeidirektion Oldenburg ab.

Nachdem Kriminaloberrat Arne Schmidt vertretungsweise die Aufgaben des Inspektionsleiters der Polizeiinspektion Cuxhaven übertragen wurden, bleibt weiterhin Erster Polizeihauptkommissar Helmut Strowitzki mit der Leitung des Polizeikommissariats Nordenham betraut.

Zum 01.06.2018 wird außerdem der 44-jährige Kriminalrat Markus Scharf in die Polizeiinspektion Cuxhaven wechseln und vorübergehend die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes übernehmen. Seine Nachfolge in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch tritt für diesen Zeitraum in gleicher Funktion der 54-jährige Erster Kriminalhauptkommissar Oliver Lenz an.

Mit der Amtsübernahme der Leitung der Polizeiinspektion Diepholz durch Polizeidirektor Thomas Kues, erhält auch der Stab der Polizeidirektion Oldenburg neue Verstärkung. Ab dem 01.06.2018 wird hier zukünftig der 44-jährige Polizeioberrat Hendrik Vieth als Dezernatsleiter für den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung verantwortlich sein. Verbunden mit diesem Wechsel ist die Besetzung der Leitung des Polizeikommissariats Vechta. Diese wird zunächst auf den Ersten Kriminalhauptkommissar Günter Stukenborg übergehen, bis der 44-jährige Polizeirat Jens Werner zum Jahresende die Amtsgeschäfte als neuer Polizeikommissariatsleiter aufnimmt.

