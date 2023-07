POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots) - Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können: Am Donnerstag (06.07.), gegen 14 Uhr, wurde die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Mülheimer Straße gerufen. Ein Mann hatte etwas aus seinem Ford herausholen wollen, öffnete dazu die hintere linke Tür des Fahrzeugs und lehnte diese an sich an. Ein vorbeifahrender LKW erfasste die Fahrzeugtür, die dadurch in das Auto gedrückt wurde und ...

mehr