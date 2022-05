Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen - Wieder Mehrfamilienhäuser betroffen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Auch in der vergangenen Woche waren Mehrfamilienhäuser mehrheitlich betroffen. Wohnungseinbrecher gelangten unbemerkt und unkontrolliert in die Treppenhäuser von drei Mehrfamilienhäusern auf der Gartenstraße, Hiesfelder Straße und Brücktorstraße. Im Treppenhaus brachen sie Wohnungstüren auf und drangen in die Wohnungen ein.

In einem Fall bemerkten Bewohner eines Hauses auf der Parallelstraße Hebelspuren an Fenstern, die aber, weil gut gesichert, den Einbruchsversuchen getrotzt hatten.

Lassen Sie Unbekannte nicht unkontrolliert in Ihr Haus! Fragen Sie nach, wer in Ihren Hausflur möchte. Einmal im Treppenhaus suchen sich Einbrecher dann in aller Ruhe die Wohnungstüren aus, die sie schnell und unkompliziert aufbrechen können. Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher und jetzt wichtiger denn je.

Polizisten brauchen die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen und appellieren:

- teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

- sichern Sie Ihre 4-Wände und

- lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Streifenwagen und Zivilfahnder sind aber auch rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren.

Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell