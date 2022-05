POL-OB: Doppelt dreister Betrug zu Lasten einer Seniorin / Warnen Sie Ihre Mitmenschen vor der Masche!

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Doppelt dreister Betrug zu Lasten einer Seniorin

Oberhausen (ots)

Das Telefon einer 86-jährigen Oberhausenerin klingelte am Dienstagvormittag (03.05.) um 11:00 Uhr. Am anderen Ende der Leitung ihres Festnetztelefons meldete sich "ihr Enkel" mit einer "neuen Telefonnummer". Die Anführungszeichen deuten es bereits an: Es ist der Anfang eines Betrugs, der die ältere Dame einen hohen Geldbetrag kosten wird.

Der Anrufer benötige aufgrund eines Autokaufs in Dortmund eine hohe Geldsumme, welche von einer anderen Person um 12:30 Uhr an der Holtener Straße in Oberhausen-Sterkrade abgeholt werde. Die Dame leistete Folge und übergab die Summe an eine männliche Person im Alter von etwa 30 Jahren mit schwarzen Haaren, die eine medizinische Maske trug.

Wer an dieser Stelle glaubt, dass das den Kriminellen genug war, irrt leider.

Denn kurze Zeit später, um 13:00 Uhr, klingelte das Telefon der älteren Dame erneut. Die zuvor übergebene Summe würde nicht länger ausreichen, gab ein "Anwalt" des vermeintlichen Enkels an und drohte mit mehreren Konsequenzen für ihren Verwandten. Ihr Sparbuch verringerte die eingeschüchterte Frau dann wenig später bei einer Bank um die gleiche Summe wie zuvor und übergab das Bargeld am Nachmittag um 15:00 Uhr an denselben Abholer auf der Holtener Straße.

Nach einem späteren Kontakt mit ihrem realen Enkel stellte die 86-Jährige am Dienstagabend einen Strafantrag bei der Polizei.

