Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen - Nur ein Wohnungseinbruch angezeigt

Oberhausen (ots)

Jeden Freitag veröffentlichen wir das Wohnungseinbruchsradar der vergangenen sieben Tage. In "guten" Wochen konnten wir in den vergangenen Jahren manchmal niedrige einstellige Zahlen vermelden. So auch in dieser Woche.

In der vergangenen Woche wurde in Oberhausen nur ein Wohnungseinbruch angezeigt. Das ist für die Betroffenen schlimm genug, gibt uns aber die Hoffnung, dass wir in Oberhausen gemeinsam den Kriminellen das Leben schwer machen.

Sie achten als wachsame Nachbarn auf verdächtige Vorgänge in unserem Viertel und informieren sofort per Notruf 110 die Polizei, wenn Sie etwas feststellen. Wir schicken dann schnell Streifenwagenbesatzungen vorbei, die sich die Sache ganz genau ansehen. So bilden wir ein schlagkräftiges Team gegen die Kriminellen und nicht nur die Wohnungseinbrecher!

Nichtsdestotrotz werden die Kriminellen schon bald wieder auch in Oberhausen "auf Tour" sein. Dann werden technisch gut gesicherte Häuser sowie wachsame Nachbarn aber nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher sein.

Unsere Polizeiexperten beraten sie kostenlos - auch in Ihrem Zuhause!

Rufen Sie uns an: 0208 826 4511

