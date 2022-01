POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen

In der vergangenen Woche (14.-20.01.) wurden insgesamt acht Wohnungseinbrüche angezeigt. Zwei dieser Taten scheiterte an gut gesicherten Türen und Fenstern sowie aufmerksamen Nachbarn.

Auch in dieser Woche versuchten Kriminelle in der überwiegenden Zahl der Fälle Balkon- oder Terrassentüren, entweder im Garten oder an der Rückseite der Häuser, aufzubrechen.

Sie können Ihre eigenen 4-Wände technisch gut gegen Einbrecher sichern. Wie genau zeigen Ihnen unsere Polizeiexperten kostenlos.

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch (Marktstraße 47-49) unter 0208 826 4511 oder scannen Sie den QR-Code für Ihre Routenplanung.

