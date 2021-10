Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Hier entlarven wir nächste Woche die Raser in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Täglich stellen wir an unseren Geschwindigkeitsmessstellen fest, dass Verkehrsteilnehmer sich nicht an die Regeln halten. Darum werden wir auch weiterhin an zahlreichen unterschiedlichen Stellen im gesamten Stadtgebiet die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben überprüfen.

In den kommenden Tagen werden Sie uns auch hier sehen:

Montag 18.10.2021 Sühlstraße

Dienstag 19.10.2021 Bahnstraße

Mittwoch 20.10.2021 Bauerfeld

Donnerstag 21.10.2021 Arminstraße

Freitag 22.10.2021 Bottroper Straße

Es gibt aber eine ganz simple Strategie, um unliebsame Zusammenkünfte von vorne herein auszuschließen:

Beachten Sie immer und überall die gültigen Verkehrsvorschriften!

