Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (17.09. bis 23.09.2021) wurden drei Wohnungseinbrüche angezeigt. In zwei Fällen blieb es dabei beim Versuch.

In einem Fall gelangte der Täter durch eine defekte Hauseingangstür in den Hausflur des Mehrfamilienhauses und verschaffte sich dann Zugang in eine der dortigen Wohnungen.

Die Polizei Oberhausen appelliert deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, den Kriminellen das Leben schwer zu machen. Achten Sie auf funktionierende Fenster und Türen und sichern Sie diese noch zusätzlich ab. Wie es geht und was für Sie als Mieter möglich ist, erfahren Sie beim technischen Sicherheitsberater der Polizei. Dieser ist jetzt in der neuen Anlaufstelle direkt an der Marktstraße zu erreichen. Rufen Sie die 826 4511 und vereinbaren einen Termin!

