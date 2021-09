Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahrer fährt Mädchen an und flüchtet

Oberhausen (ots)

Ein Mädchen (17) hat einen Verkehrsunfall angezeigt, bei dem sie von einem flüchtigen Fahrzeug angefahren worden ist. Das Mädchen ist leicht verletzt worden; die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Am Donnerstag (23.09.), gegen 14:00 Uhr, wollte das Mädchen den Fußgängerüberweg am Postweg überqueren, um den Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu erreichen. Vor dem Fußgängerüberweg hielt sie an, um zu schauen, ob die Straße frei sei. Von links kam ein PKW, der in der Mitte des Fußgängerüberwegs anhielt. Das Mädchen lief los und der Pkw fuhr zeitgleich an. Bei dem Zusammenprall verletzte sich das Mädchen und stürzte zu Boden. Der Fahrer meinte lediglich "Sorry, habe dich nicht gesehen" und fuhr weiter. Bei dem PKW handelt es sich um eine Art "Lieferwagen", ähnlich wie ein "VW Caddy" in weiß oder silber. Der PKW hat auf der rechten Seite einen Schriftzug, vermutlich in grün. Der Fahrzeugführer war männlich, 18-25 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint, hatte dunkelbraune/schwarze, kurze Haare, dunkle Augen, eine schlanke Statur und einen leichten Akzent.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell