Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Rote-Kappen-Aktion" - Einladung ann Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Oberhausen (ots)

Ein Zeichen setzen - für die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern. Wie in jedem Jahr werden auch dieses Mal zum Schulstart signalrote Kappen an die frischgebackenen i-Dötzchen in Oberhausen überreicht - in einer gemeinsamen Aktion von DEKRA, Polizei und der Verkehrswacht.

Hierzu laden wir die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sehr herzlich ein.

Wann: Freitag, 27. August 2021

Uhrzeit: 10 Uhr Wo: Kastellschule, Kastellstraße 50, 46147 Oberhausen

Sie erhalten die Gelegenheit Fotos der Schülerinnen und Schüler mit den Kappen zu machen sowie mit den Vertretern der Verkehrswacht und Polizei zu sprechen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell