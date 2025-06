POL-MFR: (582) Raub an U-Bahn Haltestelle - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Bereits am Samstagnachmittag (31.05.2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich des Nürnberger Hafens. Ein 74-jähriger Mann verstarb nun an den Folgen der Verletzungen. Der 74-jährige Mann befuhr mit seinem Kleinkraftrad (Motorroller der Marke Piaggio) gegen 13:15 Uhr die Hamburger Straße, welche in jede Fahrtrichtung mit zwei Fahrstreifen befahrbar ist, in Richtung Hafenstraße. Als ...

