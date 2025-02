POL-MFR: (177) Erinnerung - Herrmann stellt Verkehrsunfallstatistik 2024 vor (19.02.2025 PM 54a/2025)

Bad Windsheim (ots) - Am Dienstagabend (18.02.2025) ereignete sich ein Brand eines Wohnhauses in Trautskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim). Eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Gegen 20:30 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache Feuer in einem Wohnhaus in Hohenroth aus. Die Bewohner verständigten die Feuerwehr und versuchten den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte selbst zu löschen. ...

