POL-MFR: (548) Paar angepöbelt und beraubt - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Am Samstagvormittag (25.05.2024) versuchte ein Mann Waren im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Supermarkt in Fürth zu entwenden. Ein Mitarbeiter konnte den mutmaßlichen Ladendieb der Polizei übergeben. Gegen 11:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Seeackerstraße einen Mann, welcher einen mit Lebensmittel im Wert von knapp 400 Euro beladenen Einkaufswagen an der Kasse ...

