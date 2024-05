POL-MFR: (491) Mehrere Graffiti in Pappenheim gesprüht - Zeugen gesucht

Schwabach (ots) - Am Donnerstagabend (09.05.2024) brach in einer Scheune in Schwabach ein Brand aus. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 21:15 Uhr teilte ein Zeuge den Brand einer Scheune in der Waikersreuther Straße mit. Polizei und Feuerwehr stellten beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus dem Inneren des Gebäudes fest. Die Freiwillige Feuerwehr Schwabach brachte das Feuer unter Kontrolle. Hierzu mussten ...

mehr