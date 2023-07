Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (788) Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Schwabach (ots)

In der Nacht von Dienstag (04.07.2023) auf Mittwoch (05.07.2023) brachen unbekannte Täter in das Bürogebäude einer Sandgrube in Schwabach ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 06:00 Uhr drangen die Täter mit brachialer Gewalt in das Bürohäuschen der Sandgrube am Wolkersdorfer Berg in Schwabach ein. Hier durchwühlten sie Schränke, Schubladen und Tische.

Erst eine alarmgesicherte Tür konnte das weitere Vordringen der Täter stoppen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt, über die Höhe eines möglichen Entwendungsschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell